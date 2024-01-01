Tonga pa'angasından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile TOP → BHD çevirin

1.000 top
160,715 bhd

1.00000 TOP = 0.16071 BHD

23:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0775589.45151.450761.651040.9478818.368
1 GBP1.1697211.2604104.6311.696941.93121.1087521.4849
1 USD0.928050.793399183.01381.346351.532210.879717.0461
1 INR0.01117920.009557430.012046210.01621840.01845740.0105970.205341

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tonga pa'angasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Bahreyn Dinarı
1 TOP0.16071 BHD
5 TOP0.80357 BHD
10 TOP1.60715 BHD
20 TOP3.21430 BHD
50 TOP8.03575 BHD
100 TOP16.07150 BHD
250 TOP40.17875 BHD
500 TOP80.35750 BHD
1000 TOP160.71500 BHD
2000 TOP321.43000 BHD
5000 TOP803.57500 BHD
10000 TOP1607.15000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Tonga Pa'angası
1 BHD6.22219 TOP
5 BHD31.11095 TOP
10 BHD62.22190 TOP
20 BHD124.44380 TOP
50 BHD311.10950 TOP
100 BHD622.21900 TOP
250 BHD1555.54750 TOP
500 BHD3111.09500 TOP
1000 BHD6222.19000 TOP
2000 BHD12444.38000 TOP
5000 BHD31110.95000 TOP
10000 BHD62221.90000 TOP