50 Tunus dinarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile TND → CAD çevirin

50 tnd
21,86 cad

1,000 TND = 0,4373 CAD

21:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9241,4661,6450,97117,732
1 GBP1,1711,245104,0531,7151,9241,13620,748
1 USD0,940,804183,611,3781,5460,91216,672
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Kanada Doları
1 TND0,43728 CAD
5 TND2,18638 CAD
10 TND4,37275 CAD
20 TND8,74550 CAD
50 TND21,86375 CAD
100 TND43,72750 CAD
250 TND109,31875 CAD
500 TND218,63750 CAD
1000 TND437,27500 CAD
2000 TND874,55000 CAD
5000 TND2.186,37500 CAD
10000 TND4.372,75000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Tunus Dinarı
1 CAD2,28689 TND
5 CAD11,43445 TND
10 CAD22,86890 TND
20 CAD45,73780 TND
50 CAD114,34450 TND
100 CAD228,68900 TND
250 CAD571,72250 TND
500 CAD1.143,44500 TND
1000 CAD2.286,89000 TND
2000 CAD4.573,78000 TND
5000 CAD11.434,45000 TND
10000 CAD22.868,90000 TND