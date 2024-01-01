Tayland bahtından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile THB → IDR çevirin

1.000 thb
434.123 idr

1.00000 THB = 434.12300 IDR

22:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.928351.34671.532450.79393483.026618.96641.34585
1 EUR1.077211.450671.650750.85524589.436320.43061.44975
1 CAD0.7425560.68933911.137930.58954161.651914.08360.999369
1 AUD0.652550.6057840.87878910.51808254.17912.37650.878234

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Endonezya Rupisi
1 THB434.12300 IDR
5 THB2170.61500 IDR
10 THB4341.23000 IDR
20 THB8682.46000 IDR
50 THB21706.15000 IDR
100 THB43412.30000 IDR
250 THB108530.75000 IDR
500 THB217061.50000 IDR
1000 THB434123.00000 IDR
2000 THB868246.00000 IDR
5000 THB2170615.00000 IDR
10000 THB4341230.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Tayland Bahtı
1 IDR0.00230 THB
5 IDR0.01152 THB
10 IDR0.02303 THB
20 IDR0.04607 THB
50 IDR0.11517 THB
100 IDR0.23035 THB
250 IDR0.57588 THB
500 IDR1.15175 THB
1000 IDR2.30350 THB
2000 IDR4.60700 THB
5000 IDR11.51750 THB
10000 IDR23.03500 THB