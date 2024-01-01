El Salvador kolonundan Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile SVC → IDR çevirin

1.000 svc
1.785.890 idr

1.00000 SVC = 1785.89000 IDR

21:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURUSDINRAUDGBPSGDZARNZD
1 EUR11.0771589.3941.650930.855021.4494120.4051.76394
1 USD0.9284182.99121.532680.7938081.345618.94351.6376
1 INR0.01118640.012049510.0184680.009564970.01621380.2282590.0197322
1 AUD0.6057190.6524554.147610.517920.87793712.35971.06845

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

El Salvador kolonundan Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

SVC → INR

SVC → AUD

SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Endonezya Rupisi
1 SVC1785.89000 IDR
5 SVC8929.45000 IDR
10 SVC17858.90000 IDR
20 SVC35717.80000 IDR
50 SVC89294.50000 IDR
100 SVC178589.00000 IDR
250 SVC446472.50000 IDR
500 SVC892945.00000 IDR
1000 SVC1785890.00000 IDR
2000 SVC3571780.00000 IDR
5000 SVC8929450.00000 IDR
10000 SVC17858900.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / El Salvador Kolonu
1 IDR0.00056 SVC
5 IDR0.00280 SVC
10 IDR0.00560 SVC
20 IDR0.01120 SVC
50 IDR0.02800 SVC
100 IDR0.05599 SVC
250 IDR0.13999 SVC
500 IDR0.27997 SVC
1000 IDR0.55995 SVC
2000 IDR1.11989 SVC
5000 IDR2.79973 SVC
10000 IDR5.59946 SVC