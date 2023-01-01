2000 Endonezya rupisinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile IDR → SVC çevirin

2000 idr
1.13 svc

1.00000 IDR = 0.00057 SVC

20:2 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

IDR → SVC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 SVC
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / El Salvador Kolonu
1 IDR0.00057 SVC
5 IDR0.00283 SVC
10 IDR0.00566 SVC
20 IDR0.01133 SVC
50 IDR0.02832 SVC
100 IDR0.05665 SVC
250 IDR0.14161 SVC
500 IDR0.28323 SVC
1000 IDR0.56645 SVC
2000 IDR1.13290 SVC
5000 IDR2.83226 SVC
10000 IDR5.66451 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Endonezya Rupisi
1 SVC1765.38000 IDR
5 SVC8826.90000 IDR
10 SVC17653.80000 IDR
20 SVC35307.60000 IDR
50 SVC88269.00000 IDR
100 SVC176538.00000 IDR
250 SVC441345.00000 IDR
500 SVC882690.00000 IDR
1000 SVC1765380.00000 IDR
2000 SVC3530760.00000 IDR
5000 SVC8826900.00000 IDR
10000 SVC17653800.00000 IDR