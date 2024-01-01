Surinam dolarından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile SRD → THB çevirin

1.000 srd
996,22 thb

1.00000 SRD = 0.99622 THB

21:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDEURAUDCADGBPINRZAR
1 USD11.34590.928451.532921.346750.79387182.995618.9474
1 SGD0.74299710.6898131.138951.000630.58984461.665514.0779
1 EUR1.07711.4496711.651111.450580.85507589.394620.4082
1 AUD0.652350.8779980.60565410.8785520.51788254.142212.3603

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Surinam dolarından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SRD → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Surinam doları için en iyi döviz çiftleri

SRD → USD

SRD → SGD

SRD → EUR

SRD → AUD

SRD → CAD

SRD → GBP

SRD → INR

SRD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Surinam Doları / Tayland Bahtı
1 SRD0.99622 THB
5 SRD4.98108 THB
10 SRD9.96216 THB
20 SRD19.92432 THB
50 SRD49.81080 THB
100 SRD99.62160 THB
250 SRD249.05400 THB
500 SRD498.10800 THB
1000 SRD996.21600 THB
2000 SRD1992.43200 THB
5000 SRD4981.08000 THB
10000 SRD9962.16000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Surinam Doları
1 THB1.00380 SRD
5 THB5.01900 SRD
10 THB10.03800 SRD
20 THB20.07600 SRD
50 THB50.19000 SRD
100 THB100.38000 SRD
250 THB250.95000 SRD
500 THB501.90000 SRD
1000 THB1003.80000 SRD
2000 THB2007.60000 SRD
5000 THB5019.00000 SRD
10000 THB10038.00000 SRD