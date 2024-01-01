Saint Helena poundundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile SHP → JMD çevirin

1.000 shp
196.791 jmd

1.00000 SHP = 196.79100 JMD

20:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.928451.533271.3455518.94921.346851.6376
1 GBP1.2596511.169551.931391.6949223.86941.696562.0628
1 EUR1.077050.8550311.651411.4492220.40921.450621.76378
1 AUD0.65220.5177630.60554310.87756812.35870.8784161.06804

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Saint Helena poundundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

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SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Jamaika Doları
1 SHP196.79100 JMD
5 SHP983.95500 JMD
10 SHP1967.91000 JMD
20 SHP3935.82000 JMD
50 SHP9839.55000 JMD
100 SHP19679.10000 JMD
250 SHP49197.75000 JMD
500 SHP98395.50000 JMD
1000 SHP196791.00000 JMD
2000 SHP393582.00000 JMD
5000 SHP983955.00000 JMD
10000 SHP1967910.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Saint Helena Poundu
1 JMD0.00508 SHP
5 JMD0.02541 SHP
10 JMD0.05082 SHP
20 JMD0.10163 SHP
50 JMD0.25408 SHP
100 JMD0.50815 SHP
250 JMD1.27038 SHP
500 JMD2.54076 SHP
1000 JMD5.08152 SHP
2000 JMD10.16304 SHP
5000 JMD25.40760 SHP
10000 JMD50.81520 SHP