bin İsveç kronundan Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile SEK → ZAR çevirin

1.000 sek
1.727,98 zar

1,000kr SEK = 1,728R ZAR

18:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → ZAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,75671,8252
Düşük1,68971,6890
Ortalama1,71281,7271
Değişim-1.64%0.97%
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1 SEK → ZAR istatistikleri

SEK → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7567, en düşük 1,6897 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7128 oldu. SEK → ZAR kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

SEK → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8252, en düşük 1,6890 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7271 oldu. SEK → ZAR kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7816,83910,96983,7941,3873,934
1 EUR1,09110,8537,46211,96991,4281,5134,292
1 GBP1,281,17318,75214,039107,241,7755,035
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Güney Afrika Randı
1 SEK1,72798 ZAR
5 SEK8,63990 ZAR
10 SEK17,27980 ZAR
20 SEK34,55960 ZAR
50 SEK86,39900 ZAR
100 SEK172,79800 ZAR
250 SEK431,99500 ZAR
500 SEK863,99000 ZAR
1000 SEK1.727,98000 ZAR
2000 SEK3.455,96000 ZAR
5000 SEK8.639,90000 ZAR
10000 SEK17.279,80000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / İsveç Kronu
1 ZAR0,57871 SEK
5 ZAR2,89355 SEK
10 ZAR5,78709 SEK
20 ZAR11,57418 SEK
50 ZAR28,93545 SEK
100 ZAR57,87090 SEK
250 ZAR144,67725 SEK
500 ZAR289,35450 SEK
1000 ZAR578,70900 SEK
2000 ZAR1.157,41800 SEK
5000 ZAR2.893,54500 SEK
10000 ZAR5.787,09000 SEK