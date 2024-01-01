10 bin Güney Afrika randından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile ZAR → SEK çevirin

10.000 zar
5.787,05 sek

1,000R ZAR = 0,5787kr SEK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → SEK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,59180,5921
Düşük0,57510,5479
Ortalama0,58450,5792
Değişim0.63%-0.85%
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1 ZAR → SEK istatistikleri

ZAR → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5918, en düşük 0,5751 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5845 oldu. ZAR → SEK kurundaki değişiklik 0.63 değerindeydi.

ZAR → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5921, en düşük 0,5479 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5792 oldu. ZAR → SEK kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / İsveç Kronu
1 ZAR0,57871 SEK
5 ZAR2,89353 SEK
10 ZAR5,78705 SEK
20 ZAR11,57410 SEK
50 ZAR28,93525 SEK
100 ZAR57,87050 SEK
250 ZAR144,67625 SEK
500 ZAR289,35250 SEK
1000 ZAR578,70500 SEK
2000 ZAR1.157,41000 SEK
5000 ZAR2.893,52500 SEK
10000 ZAR5.787,05000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Güney Afrika Randı
1 SEK1,72800 ZAR
5 SEK8,64000 ZAR
10 SEK17,28000 ZAR
20 SEK34,56000 ZAR
50 SEK86,40000 ZAR
100 SEK172,80000 ZAR
250 SEK432,00000 ZAR
500 SEK864,00000 ZAR
1000 SEK1.728,00000 ZAR
2000 SEK3.456,00000 ZAR
5000 SEK8.640,00000 ZAR
10000 SEK17.280,00000 ZAR