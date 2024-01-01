5 İsveç kronundan Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile SEK → TOP çevirin

5 sek
1,10 top

1,000kr SEK = 0,2201T$ TOP

17:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → TOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22470,2261
Düşük0,21610,2154
Ortalama0,21990,2201
Değişim-0.77%2.19%
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1 SEK → TOP istatistikleri

SEK → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2247, en düşük 0,2161 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2199 oldu. SEK → TOP kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

SEK → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2261, en düşük 0,2154 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2201 oldu. SEK → TOP kurundaki değişiklik 2.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7816,83910,9683,7911,3863,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95991,4291,5134,291
1 GBP1,281,17318,75114,025107,2271,7745,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Tonga Pa'angası
1 SEK0,22014 TOP
5 SEK1,10068 TOP
10 SEK2,20135 TOP
20 SEK4,40270 TOP
50 SEK11,00675 TOP
100 SEK22,01350 TOP
250 SEK55,03375 TOP
500 SEK110,06750 TOP
1000 SEK220,13500 TOP
2000 SEK440,27000 TOP
5000 SEK1.100,67500 TOP
10000 SEK2.201,35000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / İsveç Kronu
1 TOP4,54266 SEK
5 TOP22,71330 SEK
10 TOP45,42660 SEK
20 TOP90,85320 SEK
50 TOP227,13300 SEK
100 TOP454,26600 SEK
250 TOP1.135,66500 SEK
500 TOP2.271,33000 SEK
1000 TOP4.542,66000 SEK
2000 TOP9.085,32000 SEK
5000 TOP22.713,30000 SEK
10000 TOP45.426,60000 SEK