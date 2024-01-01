5 İsveç kronundan Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile SEK → PEN çevirin

5 sek
1,77 pen

1,000kr SEK = 0,3537S/. PEN

17:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36230,3653
Düşük0,34560,3405
Ortalama0,35310,3540
Değişim-2.38%2.71%
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1 SEK → PEN istatistikleri

SEK → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3623, en düşük 0,3456 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3531 oldu. SEK → PEN kurundaki değişiklik -2.38 değerindeydi.

SEK → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3653, en düşük 0,3405 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3540 oldu. SEK → PEN kurundaki değişiklik 2.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83710,95583,7921,3863,931
1 EUR1,09110,8537,46211,95791,451,5134,291
1 GBP1,281,17218,74814,017107,2151,7745,03
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2560,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Peru Nuevo Solü
1 SEK0,35367 PEN
5 SEK1,76835 PEN
10 SEK3,53669 PEN
20 SEK7,07338 PEN
50 SEK17,68345 PEN
100 SEK35,36690 PEN
250 SEK88,41725 PEN
500 SEK176,83450 PEN
1000 SEK353,66900 PEN
2000 SEK707,33800 PEN
5000 SEK1.768,34500 PEN
10000 SEK3.536,69000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / İsveç Kronu
1 PEN2,82751 SEK
5 PEN14,13755 SEK
10 PEN28,27510 SEK
20 PEN56,55020 SEK
50 PEN141,37550 SEK
100 PEN282,75100 SEK
250 PEN706,87750 SEK
500 PEN1.413,75500 SEK
1000 PEN2.827,51000 SEK
2000 PEN5.655,02000 SEK
5000 PEN14.137,55000 SEK
10000 PEN28.275,10000 SEK