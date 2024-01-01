5.000 İsveç kronundan Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile SEK → IMP çevirin

5.000 sek
372,66 imp

1,000kr SEK = 0,07453£ IMP

03:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → IMP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07530,0754
Düşük0,07170,0717
Ortalama0,07310,0740
Değişim1.95%1.39%
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1 SEK → IMP istatistikleri

SEK → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0753, en düşük 0,0717 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0731 oldu. SEK → IMP kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

SEK → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0754, en düşük 0,0717 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0740 oldu. SEK → IMP kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80983,9531,3743,96
1 EUR1,09110,8557,46311,79691,6221,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72413,79107,1111,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,58112,2770,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Man Adası poundu
1 SEK0,07453 IMP
5 SEK0,37266 IMP
10 SEK0,74532 IMP
20 SEK1,49064 IMP
50 SEK3,72659 IMP
100 SEK7,45318 IMP
250 SEK18,63295 IMP
500 SEK37,26590 IMP
1000 SEK74,53180 IMP
2000 SEK149,06360 IMP
5000 SEK372,65900 IMP
10000 SEK745,31800 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / İsveç Kronu
1 IMP13,41710 SEK
5 IMP67,08550 SEK
10 IMP134,17100 SEK
20 IMP268,34200 SEK
50 IMP670,85500 SEK
100 IMP1.341,71000 SEK
250 IMP3.354,27500 SEK
500 IMP6.708,55000 SEK
1000 IMP13.417,10000 SEK
2000 IMP26.834,20000 SEK
5000 IMP67.085,50000 SEK
10000 IMP134.171,00000 SEK