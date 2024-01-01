5 İsveç kronundan Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile SEK → DJF çevirin

5 sek
85 djf

1,000kr SEK = 16,92Fdj DJF

03:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → DJF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,962817,1139
Düşük16,387916,3879
Ortalama16,694416,7875
Değişim0.27%2.85%
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1 SEK → DJF istatistikleri

SEK → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,9628, en düşük 16,3879 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16,6944 oldu. SEK → DJF kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

SEK → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 17,1139, en düşük 16,3879 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,7875 oldu. SEK → DJF kurundaki değişiklik 2.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83610,883,9581,3743,959
1 EUR1,09210,8567,46311,79191,6611,54,322
1 GBP1,2761,16918,72313,782107,1391,7535,052
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2820,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Cibuti Frangı
1 SEK16,91930 DJF
5 SEK84,59650 DJF
10 SEK169,19300 DJF
20 SEK338,38600 DJF
50 SEK845,96500 DJF
100 SEK1.691,93000 DJF
250 SEK4.229,82500 DJF
500 SEK8.459,65000 DJF
1000 SEK16.919,30000 DJF
2000 SEK33.838,60000 DJF
5000 SEK84.596,50000 DJF
10000 SEK169.193,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / İsveç Kronu
1 DJF0,05910 SEK
5 DJF0,29552 SEK
10 DJF0,59104 SEK
20 DJF1,18208 SEK
50 DJF2,95521 SEK
100 DJF5,91041 SEK
250 DJF14,77603 SEK
500 DJF29,55205 SEK
1000 DJF59,10410 SEK
2000 DJF118,20820 SEK
5000 DJF295,52050 SEK
10000 DJF591,04100 SEK