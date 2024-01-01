2.000 İsveç kronundan Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile SEK → ANG çevirin

2.000 sek
338,80 ang

1,000kr SEK = 0,1694ƒ ANG

14:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → ANG çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → ANGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17090,1724
Düşük0,16510,1640
Ortalama0,16830,1686
Değişim-0.74%2.35%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → ANG istatistikleri

SEK → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1709, en düşük 0,1651 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1683 oldu. SEK → ANG kurundaki değişiklik -0.74 değerindeydi.

SEK → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1724, en düşük 0,1640 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1686 oldu. SEK → ANG kurundaki değişiklik 2.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,786,83410,94883,7841,3853,93
1 EUR1,09210,8527,46211,95491,4881,5124,291
1 GBP1,2821,17418,75814,03107,3731,7755,036
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2590,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Hollanda Antilleri Parası
1 SEK0,16940 ANG
5 SEK0,84699 ANG
10 SEK1,69399 ANG
20 SEK3,38798 ANG
50 SEK8,46995 ANG
100 SEK16,93990 ANG
250 SEK42,34975 ANG
500 SEK84,69950 ANG
1000 SEK169,39900 ANG
2000 SEK338,79800 ANG
5000 SEK846,99500 ANG
10000 SEK1.693,99000 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / İsveç Kronu
1 ANG5,90323 SEK
5 ANG29,51615 SEK
10 ANG59,03230 SEK
20 ANG118,06460 SEK
50 ANG295,16150 SEK
100 ANG590,32300 SEK
250 ANG1.475,80750 SEK
500 ANG2.951,61500 SEK
1000 ANG5.903,23000 SEK
2000 ANG11.806,46000 SEK
5000 ANG29.516,15000 SEK
10000 ANG59.032,30000 SEK