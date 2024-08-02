İsveç kronundan Hollanda Antilleri parasına Geçmiş Döviz Kurları
İsveç kronundan Hollanda Antilleri parasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsveç kronundan (SEK) Hollanda Antilleri parasına (ANG) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SEK - ANG için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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İsveç kronu → Hollanda Antilleri guldeni döviz kuru geçmişi
Bugünün İsveç kronu Hollanda Antilleri parasına döviz kuru şu anda 0,169, dünden bu yana %0.887 değerinde değişti. İsveç kronu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %2.053 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada İsveç kronu Hollanda Antilleri parasına döviz kuru en yüksek değeri 0,169 (02-08-2024) ile en düşük değeri 0,165 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.785 artış ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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