10 bin Seyşeller rupisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → CAD çevirin

10.000 scr
1.019,07 cad

1,000₨ SCR = 0,1019C$ CAD

12:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → CAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10320,1032
Düşük0,09120,0912
Ortalama0,09820,0990
Değişim2.36%0.22%
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1 SCR → CAD istatistikleri

SCR → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1032, en düşük 0,0912 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0982 oldu. SCR → CAD kurundaki değişiklik 2.36 değerindeydi.

SCR → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1032, en düşük 0,0912 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0990 oldu. SCR → CAD kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,0991,2491,5091,6670,94120,738
1 GBP1,17511,281107,2491,7741,961,10624,374
1 USD0,9180,781183,7491,3851,530,86319,034
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kanada Doları
1 SCR0,10191 CAD
5 SCR0,50954 CAD
10 SCR1,01907 CAD
20 SCR2,03814 CAD
50 SCR5,09535 CAD
100 SCR10,19070 CAD
250 SCR25,47675 CAD
500 SCR50,95350 CAD
1000 SCR101,90700 CAD
2000 SCR203,81400 CAD
5000 SCR509,53500 CAD
10000 SCR1.019,07000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Seyşeller Rupisi
1 CAD9,81288 SCR
5 CAD49,06440 SCR
10 CAD98,12880 SCR
20 CAD196,25760 SCR
50 CAD490,64400 SCR
100 CAD981,28800 SCR
250 CAD2.453,22000 SCR
500 CAD4.906,44000 SCR
1000 CAD9.812,88000 SCR
2000 CAD19.625,76000 SCR
5000 CAD49.064,40000 SCR
10000 CAD98.128,80000 SCR