20 Arabistan riyalinden Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile SAR → SLL çevirin

20 sar
119.829,60 sll

1,000SR SAR = 5.991Le SLL

09:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → SLL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6.051,15006.134,9000
Düşük5.990,32005.990,3200
Ortalama6.014,07506.026,4953
Değişim-0.98%-1.21%
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1 SAR → SLL istatistikleri

SAR → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6.051,1500, en düşük 5.990,3200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6.014,0750 oldu. SAR → SLL kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

SAR → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6.134,9000, en düşük 5.990,3200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6.026,4953 oldu. SAR → SLL kurundaki değişiklik -1.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,742278,91,3880,92457,9631,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,353201,00210,66641,7741,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Sierra Leone Leonesi
1 SAR5.991,48000 SLL
5 SAR29.957,40000 SLL
10 SAR59.914,80000 SLL
20 SAR119.829,60000 SLL
50 SAR299.574,00000 SLL
100 SAR599.148,00000 SLL
250 SAR1.497.870,00000 SLL
500 SAR2.995.740,00000 SLL
1000 SAR5.991.480,00000 SLL
2000 SAR11.982.960,00000 SLL
5000 SAR29.957.400,00000 SLL
10000 SAR59.914.800,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Arabistan Riyali
1 SLL0,00017 SAR
5 SLL0,00083 SAR
10 SLL0,00167 SAR
20 SLL0,00334 SAR
50 SLL0,00835 SAR
100 SLL0,01669 SAR
250 SLL0,04173 SAR
500 SLL0,08345 SAR
1000 SLL0,16690 SAR
2000 SLL0,33381 SAR
5000 SLL0,83452 SAR
10000 SLL1,66904 SAR