Arabistan riyalinden Güney Kore wonuna Geçmiş Döviz Kurları
Arabistan riyalinden Güney Kore wonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Arabistan riyalinden (SAR) Güney Kore wonuna (KRW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SAR - KRW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Suudi Arabistan riyali → Güney Kore wonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Suudi Arabistan riyali Güney Kore wonuna döviz kuru şu anda 363,980, dünden bu yana %-0.068 değerinde değişti. Suudi Arabistan riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.488 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Suudi Arabistan riyali Güney Kore wonuna döviz kuru en yüksek değeri 369,478 (26-07-2024) ile en düşük değeri 363,203 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.358 düşüş ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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