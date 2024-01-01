Arabistan riyalinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile SAR → KGS çevirin

1.000 sar
23.824,20 kgs

1.00000 SAR = 23.82420 KGS

19:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.07789.3931.450771.651210.94734518.3676
1 GBP1.1698411.25995104.5781.697221.93171.1082421.4877
1 USD0.92850.793682183.00191.347051.533150.8796517.0544
1 INR0.01118660.009562220.012047910.01622910.01847130.0105980.20547

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kırgızistan Somu
1 SAR23.82420 KGS
5 SAR119.12100 KGS
10 SAR238.24200 KGS
20 SAR476.48400 KGS
50 SAR1191.21000 KGS
100 SAR2382.42000 KGS
250 SAR5956.05000 KGS
500 SAR11912.10000 KGS
1000 SAR23824.20000 KGS
2000 SAR47648.40000 KGS
5000 SAR119121.00000 KGS
10000 SAR238242.00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Arabistan Riyali
1 KGS0.04197 SAR
5 KGS0.20987 SAR
10 KGS0.41974 SAR
20 KGS0.83948 SAR
50 KGS2.09871 SAR
100 KGS4.19742 SAR
250 KGS10.49355 SAR
500 KGS20.98710 SAR
1000 KGS41.97420 SAR
2000 KGS83.94840 SAR
5000 KGS209.87100 SAR
10000 KGS419.74200 SAR