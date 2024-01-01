1 Arabistan riyalinden Kırgızistan somuna
Reel döviz kuru ile SAR → KGS çevirin
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|1 SAR → KGS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|22,9482
|23,6508
|Düşük
|22,4689
|22,4689
|Ortalama
|22,7318
|23,1623
|Değişim
|-2.09%
|-5.00%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SAR → KGS istatistikleri
SAR → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,9482, en düşük 22,4689 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,7318 oldu. SAR → KGS kurundaki değişiklik -2.09 değerindeydi.
SAR → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,6508, en düşük 22,4689 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,1623 oldu. SAR → KGS kurundaki değişiklik -5.00 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kırgızistan Somu
|1 SAR
|22,46830 KGS
|5 SAR
|112,34150 KGS
|10 SAR
|224,68300 KGS
|20 SAR
|449,36600 KGS
|50 SAR
|1.123,41500 KGS
|100 SAR
|2.246,83000 KGS
|250 SAR
|5.617,07500 KGS
|500 SAR
|11.234,15000 KGS
|1000 SAR
|22.468,30000 KGS
|2000 SAR
|44.936,60000 KGS
|5000 SAR
|112.341,50000 KGS
|10000 SAR
|224.683,00000 KGS