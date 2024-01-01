20 Arabistan riyalinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile SAR → DOP çevirin

20 sar
316,78 dop

1,000SR SAR = 15,84$ DOP

07:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → DOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,839015,8412
Düşük15,740415,4717
Ortalama15,771315,7282
Değişim0.59%2.28%
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1 SAR → DOP istatistikleri

SAR → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,8390, en düşük 15,7404 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,7713 oldu. SAR → DOP kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

SAR → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,8412, en düşük 15,4717 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,7282 oldu. SAR → DOP kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,749278,91,3870,92658,1171,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,371201,04510,66741,8941,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Dominik Pesosu
1 SAR15,83900 DOP
5 SAR79,19500 DOP
10 SAR158,39000 DOP
20 SAR316,78000 DOP
50 SAR791,95000 DOP
100 SAR1.583,90000 DOP
250 SAR3.959,75000 DOP
500 SAR7.919,50000 DOP
1000 SAR15.839,00000 DOP
2000 SAR31.678,00000 DOP
5000 SAR79.195,00000 DOP
10000 SAR158.390,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Arabistan Riyali
1 DOP0,06314 SAR
5 DOP0,31568 SAR
10 DOP0,63135 SAR
20 DOP1,26271 SAR
50 DOP3,15677 SAR
100 DOP6,31354 SAR
250 DOP15,78385 SAR
500 DOP31,56770 SAR
1000 DOP63,13540 SAR
2000 DOP126,27080 SAR
5000 DOP315,67700 SAR
10000 DOP631,35400 SAR