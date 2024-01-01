Arabistan riyalinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile SAR → BRL çevirin

1.000 sar
1.324,62 brl

1.00000 SAR = 1.32462 BRL

19:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9981278.971.347150.928555.95821.533040.793682
1 INR0.012048513.361160.01623110.01118710.6742110.01847070.00956266
1 PKR0.003584610.29751610.004829010.003328330.2005890.005495350.00284505
1 CAD0.74230861.6101207.08210.68923741.53821.137990.589157

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Brezilya Reali
1 SAR1.32462 BRL
5 SAR6.62310 BRL
10 SAR13.24620 BRL
20 SAR26.49240 BRL
50 SAR66.23100 BRL
100 SAR132.46200 BRL
250 SAR331.15500 BRL
500 SAR662.31000 BRL
1000 SAR1324.62000 BRL
2000 SAR2649.24000 BRL
5000 SAR6623.10000 BRL
10000 SAR13246.20000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Arabistan Riyali
1 BRL0.75493 SAR
5 BRL3.77466 SAR
10 BRL7.54932 SAR
20 BRL15.09864 SAR
50 BRL37.74660 SAR
100 BRL75.49320 SAR
250 BRL188.73300 SAR
500 BRL377.46600 SAR
1000 BRL754.93200 SAR
2000 BRL1509.86400 SAR
5000 BRL3774.66000 SAR
10000 BRL7549.32000 SAR