250 Arabistan riyalinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → BND çevirin

250 sar
88,84 bnd

1,000SR SAR = 0,3554B$ BND

07:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → BND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36070,3622
Düşük0,35540,3554
Ortalama0,35840,3597
Değişim-1.48%-1.24%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → BND istatistikleri

SAR → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3607, en düşük 0,3554 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3584 oldu. SAR → BND kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

SAR → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3622, en düşük 0,3554 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3597 oldu. SAR → BND kurundaki değişiklik -1.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3860,92658,1631,5350,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6950,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,412201,1910,66841,9571,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Brunei Doları
1 SAR0,35538 BND
5 SAR1,77690 BND
10 SAR3,55379 BND
20 SAR7,10758 BND
50 SAR17,76895 BND
100 SAR35,53790 BND
250 SAR88,84475 BND
500 SAR177,68950 BND
1000 SAR355,37900 BND
2000 SAR710,75800 BND
5000 SAR1.776,89500 BND
10000 SAR3.553,79000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Arabistan Riyali
1 BND2,81389 SAR
5 BND14,06945 SAR
10 BND28,13890 SAR
20 BND56,27780 SAR
50 BND140,69450 SAR
100 BND281,38900 SAR
250 BND703,47250 SAR
500 BND1.406,94500 SAR
1000 BND2.813,89000 SAR
2000 BND5.627,78000 SAR
5000 BND14.069,45000 SAR
10000 BND28.138,90000 SAR