Arabistan riyalinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile SAR → AWG çevirin

1.000 sar
477,29 awg

1.00000 SAR = 0.47729 AWG

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9995278.971.347250.928555.96321.533150.793745
1 INR0.012048313.36110.0162320.01118690.6742590.01847190.00956325
1 PKR0.003584610.29752110.004829370.003328330.2006070.005495770.00284527
1 CAD0.74225361.6066207.06610.68918541.53881.137990.58916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Aruba Florini
1 SAR0.47729 AWG
5 SAR2.38645 AWG
10 SAR4.77289 AWG
20 SAR9.54578 AWG
50 SAR23.86445 AWG
100 SAR47.72890 AWG
250 SAR119.32225 AWG
500 SAR238.64450 AWG
1000 SAR477.28900 AWG
2000 SAR954.57800 AWG
5000 SAR2386.44500 AWG
10000 SAR4772.89000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Arabistan Riyali
1 AWG2.09517 SAR
5 AWG10.47585 SAR
10 AWG20.95170 SAR
20 AWG41.90340 SAR
50 AWG104.75850 SAR
100 AWG209.51700 SAR
250 AWG523.79250 SAR
500 AWG1047.58500 SAR
1000 AWG2095.17000 SAR
2000 AWG4190.34000 SAR
5000 AWG10475.85000 SAR
10000 AWG20951.70000 SAR