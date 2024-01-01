20 Ruanda frangından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile RWF → GHS çevirin

20 rwf
0,23 ghs

1,000R₣ RWF = 0,01131GH¢ GHS

05:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01130,0113
Düşük0,01110,0103
Ortalama0,01120,0109
Değişim1.48%9.57%
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1 RWF → GHS istatistikleri

RWF → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0113, en düşük 0,0111 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0112 oldu. RWF → GHS kurundaki değişiklik 1.48 değerindeydi.

RWF → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0113, en düşük 0,0103 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0109 oldu. RWF → GHS kurundaki değişiklik 9.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,25283,737
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65819,71190,432
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,16860,414
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95423,234106,593

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Gana Sedisi
1 RWF0,01131 GHS
5 RWF0,05657 GHS
10 RWF0,11314 GHS
20 RWF0,22629 GHS
50 RWF0,56572 GHS
100 RWF1,13144 GHS
250 RWF2,82860 GHS
500 RWF5,65720 GHS
1000 RWF11,31440 GHS
2000 RWF22,62880 GHS
5000 RWF56,57200 GHS
10000 RWF113,14400 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Ruanda Frangı
1 GHS88,38320 RWF
5 GHS441,91600 RWF
10 GHS883,83200 RWF
20 GHS1.767,66400 RWF
50 GHS4.419,16000 RWF
100 GHS8.838,32000 RWF
250 GHS22.095,80000 RWF
500 GHS44.191,60000 RWF
1000 GHS88.383,20000 RWF
2000 GHS176.766,40000 RWF
5000 GHS441.916,00000 RWF
10000 GHS883.832,00000 RWF