5 Sırp dinarından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile RSD → ZAR çevirin

5 rsd
0,84 zar

1,000РСД RSD = 0,1686R ZAR

01:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17070,1764
Düşük0,16710,1642
Ortalama0,16890,1693
Değişim-0.72%-0.90%
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1 RSD → ZAR istatistikleri

RSD → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1707, en düşük 0,1671 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1689 oldu. RSD → ZAR kurundaki değişiklik -0.72 değerindeydi.

RSD → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1764, en düşük 0,1642 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1693 oldu. RSD → ZAR kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9090,78618,2821,3871,33783,743
1 EUR1,079120,4050,84819,7281,4961,44390,367
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,429
1 GBP1,2721,17924,059123,2611,7641,701106,551

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Güney Afrika Randı
1 RSD0,16858 ZAR
5 RSD0,84292 ZAR
10 RSD1,68584 ZAR
20 RSD3,37168 ZAR
50 RSD8,42920 ZAR
100 RSD16,85840 ZAR
250 RSD42,14600 ZAR
500 RSD84,29200 ZAR
1000 RSD168,58400 ZAR
2000 RSD337,16800 ZAR
5000 RSD842,92000 ZAR
10000 RSD1.685,84000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Sırp Dinarı
1 ZAR5,93175 RSD
5 ZAR29,65875 RSD
10 ZAR59,31750 RSD
20 ZAR118,63500 RSD
50 ZAR296,58750 RSD
100 ZAR593,17500 RSD
250 ZAR1.482,93750 RSD
500 ZAR2.965,87500 RSD
1000 ZAR5.931,75000 RSD
2000 ZAR11.863,50000 RSD
5000 ZAR29.658,75000 RSD
10000 ZAR59.317,50000 RSD