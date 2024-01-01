100 Güney Afrika randından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile ZAR → RSD çevirin

100 zar
586,44 rsd

1,000R ZAR = 5,864РСД RSD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → RSD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,98356,0902
Düşük5,85865,6685
Ortalama5,91945,9065
Değişim-1.08%-0.05%
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1 ZAR → RSD istatistikleri

ZAR → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,9835, en düşük 5,8586 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9194 oldu. ZAR → RSD kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

ZAR → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,0902, en düşük 5,6685 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,9065 oldu. ZAR → RSD kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Sırp Dinarı
1 ZAR5,86438 RSD
5 ZAR29,32190 RSD
10 ZAR58,64380 RSD
20 ZAR117,28760 RSD
50 ZAR293,21900 RSD
100 ZAR586,43800 RSD
250 ZAR1.466,09500 RSD
500 ZAR2.932,19000 RSD
1000 ZAR5.864,38000 RSD
2000 ZAR11.728,76000 RSD
5000 ZAR29.321,90000 RSD
10000 ZAR58.643,80000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Güney Afrika Randı
1 RSD0,17052 ZAR
5 RSD0,85261 ZAR
10 RSD1,70521 ZAR
20 RSD3,41042 ZAR
50 RSD8,52605 ZAR
100 RSD17,05210 ZAR
250 RSD42,63025 ZAR
500 RSD85,26050 ZAR
1000 RSD170,52100 ZAR
2000 RSD341,04200 ZAR
5000 RSD852,60500 ZAR
10000 RSD1.705,21000 ZAR