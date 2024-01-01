bin Sırp dinarından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile RSD → SEK çevirin

1.000 rsd
98,99 sek

1,000РСД RSD = 0,09899kr SEK

01:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → SEK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10040,1004
Düşük0,09670,0958
Ortalama0,09870,0981
Değişim2.40%-0.42%
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1 RSD → SEK istatistikleri

RSD → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1004, en düşük 0,0967 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0987 oldu. RSD → SEK kurundaki değişiklik 2.40 değerindeydi.

RSD → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1004, en düşük 0,0958 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0981 oldu. RSD → SEK kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9070,78618,2861,3871,33783,754
1 EUR1,079120,40,84819,731,4971,44390,366
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,43
1 GBP1,2721,17924,045123,2551,7641,701106,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / İsveç Kronu
1 RSD0,09899 SEK
5 RSD0,49496 SEK
10 RSD0,98991 SEK
20 RSD1,97983 SEK
50 RSD4,94957 SEK
100 RSD9,89913 SEK
250 RSD24,74783 SEK
500 RSD49,49565 SEK
1000 RSD98,99130 SEK
2000 RSD197,98260 SEK
5000 RSD494,95650 SEK
10000 RSD989,91300 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Sırp Dinarı
1 SEK10,10190 RSD
5 SEK50,50950 RSD
10 SEK101,01900 RSD
20 SEK202,03800 RSD
50 SEK505,09500 RSD
100 SEK1.010,19000 RSD
250 SEK2.525,47500 RSD
500 SEK5.050,95000 RSD
1000 SEK10.101,90000 RSD
2000 SEK20.203,80000 RSD
5000 SEK50.509,50000 RSD
10000 SEK101.019,00000 RSD