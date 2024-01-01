5 İsveç kronundan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile SEK → RSD çevirin

5 sek
50,71 rsd

1,000kr SEK = 10,14РСД RSD

17:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → RSD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,344910,4358
Düşük9,95959,9595
Ortalama10,137010,1983
Değişim-1.95%0.83%
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1 SEK → RSD istatistikleri

SEK → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,3449, en düşük 9,9595 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1370 oldu. SEK → RSD kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

SEK → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,4358, en düşük 9,9595 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,1983 oldu. SEK → RSD kurundaki değişiklik 0.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,84110,95883,7891,3863,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95391,4021,5124,291
1 GBP1,2791,17318,75214,02107,2041,7735,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2490,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Sırp Dinarı
1 SEK10,14170 RSD
5 SEK50,70850 RSD
10 SEK101,41700 RSD
20 SEK202,83400 RSD
50 SEK507,08500 RSD
100 SEK1.014,17000 RSD
250 SEK2.535,42500 RSD
500 SEK5.070,85000 RSD
1000 SEK10.141,70000 RSD
2000 SEK20.283,40000 RSD
5000 SEK50.708,50000 RSD
10000 SEK101.417,00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / İsveç Kronu
1 RSD0,09860 SEK
5 RSD0,49302 SEK
10 RSD0,98603 SEK
20 RSD1,97206 SEK
50 RSD4,93016 SEK
100 RSD9,86032 SEK
250 RSD24,65080 SEK
500 RSD49,30160 SEK
1000 RSD98,60320 SEK
2000 RSD197,20640 SEK
5000 RSD493,01600 SEK
10000 RSD986,03200 SEK