1 Sırp dinarından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile RSD → PEN çevirin

1 rsd
0,03 pen

1,000РСД RSD = 0,03453S/. PEN

01:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03510,0353
Düşük0,03450,0340
Ortalama0,03480,0347
Değişim-1.38%0.89%
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1 RSD → PEN istatistikleri

RSD → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0351, en düşük 0,0345 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0348 oldu. RSD → PEN kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

RSD → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0353, en düşük 0,0340 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0347 oldu. RSD → PEN kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9130,78618,2871,3881,33783,753
1 EUR1,079120,4080,84819,7331,4971,44390,374
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,428
1 GBP1,2721,17924,06123,2641,7651,701106,546

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Peru Nuevo Solü
1 RSD0,03453 PEN
5 RSD0,17266 PEN
10 RSD0,34532 PEN
20 RSD0,69064 PEN
50 RSD1,72659 PEN
100 RSD3,45319 PEN
250 RSD8,63298 PEN
500 RSD17,26595 PEN
1000 RSD34,53190 PEN
2000 RSD69,06380 PEN
5000 RSD172,65950 PEN
10000 RSD345,31900 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Sırp Dinarı
1 PEN28,95870 RSD
5 PEN144,79350 RSD
10 PEN289,58700 RSD
20 PEN579,17400 RSD
50 PEN1.447,93500 RSD
100 PEN2.895,87000 RSD
250 PEN7.239,67500 RSD
500 PEN14.479,35000 RSD
1000 PEN28.958,70000 RSD
2000 PEN57.917,40000 RSD
5000 PEN144.793,50000 RSD
10000 PEN289.587,00000 RSD