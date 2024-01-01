5 Sırp dinarından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile RSD → GHS çevirin

5 rsd
0,69 ghs

1,000РСД RSD = 0,1374GH¢ GHS

00:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13780,1378
Düşük0,13470,1229
Ortalama0,13670,1319
Değişim1.96%11.79%
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1 RSD → GHS istatistikleri

RSD → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1378, en düşük 0,1347 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1367 oldu. RSD → GHS kurundaki değişiklik 1.96 değerindeydi.

RSD → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1378, en düşük 0,1229 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1319 oldu. RSD → GHS kurundaki değişiklik 11.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9460,78618,2951,3881,33783,73
1 EUR1,079120,4410,84819,7381,4981,44290,336
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,419
1 GBP1,2731,1824,11123,2811,7661,701106,55

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Gana Sedisi
1 RSD0,13739 GHS
5 RSD0,68693 GHS
10 RSD1,37385 GHS
20 RSD2,74770 GHS
50 RSD6,86925 GHS
100 RSD13,73850 GHS
250 RSD34,34625 GHS
500 RSD68,69250 GHS
1000 RSD137,38500 GHS
2000 RSD274,77000 GHS
5000 RSD686,92500 GHS
10000 RSD1.373,85000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Sırp Dinarı
1 GHS7,27879 RSD
5 GHS36,39395 RSD
10 GHS72,78790 RSD
20 GHS145,57580 RSD
50 GHS363,93950 RSD
100 GHS727,87900 RSD
250 GHS1.819,69750 RSD
500 GHS3.639,39500 RSD
1000 GHS7.278,79000 RSD
2000 GHS14.557,58000 RSD
5000 GHS36.393,95000 RSD
10000 GHS72.787,90000 RSD