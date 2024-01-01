Sırp dinarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile RSD → BTN çevirin

1.000 rsd
762,52 btn

1.00000 RSD = 0.76252 BTN

18:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.076489.34951.451581.651930.9473918.3483
1 GBP1.1697511.25915104.5191.698031.93241.1082121.4635
1 USD0.929050.794187183.00771.348551.534680.8801517.046
1 INR0.0111920.009567630.012047110.01624610.01848850.01060320.205354

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 RSD0.76252 BTN
5 RSD3.81260 BTN
10 RSD7.62520 BTN
20 RSD15.25040 BTN
50 RSD38.12600 BTN
100 RSD76.25200 BTN
250 RSD190.63000 BTN
500 RSD381.26000 BTN
1000 RSD762.52000 BTN
2000 RSD1525.04000 BTN
5000 RSD3812.60000 BTN
10000 RSD7625.20000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Sırp Dinarı
1 BTN1.31144 RSD
5 BTN6.55720 RSD
10 BTN13.11440 RSD
20 BTN26.22880 RSD
50 BTN65.57200 RSD
100 BTN131.14400 RSD
250 BTN327.86000 RSD
500 BTN655.72000 RSD
1000 BTN1311.44000 RSD
2000 BTN2622.88000 RSD
5000 BTN6557.20000 RSD
10000 BTN13114.40000 RSD