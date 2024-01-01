Sırp dinarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile RSD → BHD çevirin

1.000 rsd
3,463 bhd

1.00000 RSD = 0.00346 BHD

18:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10.9290517.0460.79418718.97151.348551.3461583.0077
1 EUR1.0764118.34830.8548820.42091.451581.44989.3495
1 MXN0.0586650.054500910.04659081.112960.07911240.07897164.86963
1 GBP1.259151.1697521.4635123.8881.698031.695104.519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Bahreyn Dinarı
1 RSD0.00346 BHD
5 RSD0.01732 BHD
10 RSD0.03463 BHD
20 RSD0.06926 BHD
50 RSD0.17316 BHD
100 RSD0.34632 BHD
250 RSD0.86581 BHD
500 RSD1.73161 BHD
1000 RSD3.46323 BHD
2000 RSD6.92646 BHD
5000 RSD17.31615 BHD
10000 RSD34.63230 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Sırp Dinarı
1 BHD288.74800 RSD
5 BHD1443.74000 RSD
10 BHD2887.48000 RSD
20 BHD5774.96000 RSD
50 BHD14437.40000 RSD
100 BHD28874.80000 RSD
250 BHD72187.00000 RSD
500 BHD144374.00000 RSD
1000 BHD288748.00000 RSD
2000 BHD577496.00000 RSD
5000 BHD1443740.00000 RSD
10000 BHD2887480.00000 RSD