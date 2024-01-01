500 Romanya leyinden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile RON → TOP çevirin

1,000L RON = 0,5041T$ TOP

00:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 RON → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,51800,5251
Düşük0,49490,4949
Ortalama0,50520,5117
Değişim-1.52%-2.77%
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1 RON → TOP istatistikleri

RON → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5180, en düşük 0,4949 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5052 oldu. RON → TOP kurundaki değişiklik -1.52 değerindeydi.

RON → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5251, en düşük 0,4949 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5117 oldu. RON → TOP kurundaki değişiklik -2.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,398
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,407
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,183
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,884

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Tonga Pa'angası
1 RON0,50408 TOP
5 RON2,52038 TOP
10 RON5,04076 TOP
20 RON10,08152 TOP
50 RON25,20380 TOP
100 RON50,40760 TOP
250 RON126,01900 TOP
500 RON252,03800 TOP
1000 RON504,07600 TOP
2000 RON1.008,15200 TOP
5000 RON2.520,38000 TOP
10000 RON5.040,76000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Rumen Leyi
1 TOP1,98383 RON
5 TOP9,91915 RON
10 TOP19,83830 RON
20 TOP39,67660 RON
50 TOP99,19150 RON
100 TOP198,38300 RON
250 TOP495,95750 RON
500 TOP991,91500 RON
1000 TOP1.983,83000 RON
2000 TOP3.967,66000 RON
5000 TOP9.919,15000 RON
10000 TOP19.838,30000 RON