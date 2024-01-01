50 Romanya leyinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile RON → NAD çevirin

1,000L RON = 3,824$ NAD

23:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NAD
1 RON → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,87064,0241
Düşük3,75473,7547
Ortalama3,83443,8890
Değişim-0.58%-3.93%
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1 RON → NAD istatistikleri

RON → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,8706, en düşük 3,7547 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,8344 oldu. RON → NAD kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

RON → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0241, en düşük 3,7547 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,8890 oldu. RON → NAD kurundaki değişiklik -3.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,401
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,443
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,215
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Namibya Doları
1 RON3,82388 NAD
5 RON19,11940 NAD
10 RON38,23880 NAD
20 RON76,47760 NAD
50 RON191,19400 NAD
100 RON382,38800 NAD
250 RON955,97000 NAD
500 RON1.911,94000 NAD
1000 RON3.823,88000 NAD
2000 RON7.647,76000 NAD
5000 RON19.119,40000 NAD
10000 RON38.238,80000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Rumen Leyi
1 NAD0,26151 RON
5 NAD1,30757 RON
10 NAD2,61514 RON
20 NAD5,23028 RON
50 NAD13,07570 RON
100 NAD26,15140 RON
250 NAD65,37850 RON
500 NAD130,75700 RON
1000 NAD261,51400 RON
2000 NAD523,02800 RON
5000 NAD1.307,57000 RON
10000 NAD2.615,14000 RON