500 Romanya leyinden Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile RON → MNT çevirin

1,000L RON = 726,9₮ MNT

23:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RON → MNT çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MNT
1 RON → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek748,1320760,9820
Düşük722,2480722,2480
Ortalama736,0869747,0249
Değişim-1.93%-3.82%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RON → MNT istatistikleri

RON → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 748,1320, en düşük 722,2480 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 736,0869 oldu. RON → MNT kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

RON → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 760,9820, en düşük 722,2480 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 747,0249 oldu. RON → MNT kurundaki değişiklik -3.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,398
1 EUR1,0611,4851,6280,8361,4180,93689,424
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,205
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,914

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Moğol Tugriki
1 RON726,88700 MNT
5 RON3.634,43500 MNT
10 RON7.268,87000 MNT
20 RON14.537,74000 MNT
50 RON36.344,35000 MNT
100 RON72.688,70000 MNT
250 RON181.721,75000 MNT
500 RON363.443,50000 MNT
1000 RON726.887,00000 MNT
2000 RON1.453.774,00000 MNT
5000 RON3.634.435,00000 MNT
10000 RON7.268.870,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Rumen Leyi
1 MNT0,00138 RON
5 MNT0,00688 RON
10 MNT0,01376 RON
20 MNT0,02751 RON
50 MNT0,06879 RON
100 MNT0,13757 RON
250 MNT0,34393 RON
500 MNT0,68787 RON
1000 MNT1,37573 RON
2000 MNT2,75146 RON
5000 MNT6,87865 RON
10000 MNT13,75730 RON