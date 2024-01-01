5 Romanya leyinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile RON → IMP çevirin

1,000L RON = 0,1680£ IMP

22:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → IMP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IMP
1 RON → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16960,1715
Düşük0,16640,1664
Ortalama0,16770,1685
Değişim0.32%-2.07%
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1 RON → IMP istatistikleri

RON → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1696, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1677 oldu. RON → IMP kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

RON → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1715, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1685 oldu. RON → IMP kurundaki değişiklik -2.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - IMP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,403
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,455
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,206
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Man Adası poundu
1 RON0,16797 IMP
5 RON0,83986 IMP
10 RON1,67972 IMP
20 RON3,35944 IMP
50 RON8,39860 IMP
100 RON16,79720 IMP
250 RON41,99300 IMP
500 RON83,98600 IMP
1000 RON167,97200 IMP
2000 RON335,94400 IMP
5000 RON839,86000 IMP
10000 RON1.679,72000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Rumen Leyi
1 IMP5,95339 RON
5 IMP29,76695 RON
10 IMP59,53390 RON
20 IMP119,06780 RON
50 IMP297,66950 RON
100 IMP595,33900 RON
250 IMP1.488,34750 RON
500 IMP2.976,69500 RON
1000 IMP5.953,39000 RON
2000 IMP11.906,78000 RON
5000 IMP29.766,95000 RON
10000 IMP59.533,90000 RON