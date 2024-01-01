500 Romanya leyinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile RON → GIP çevirin

1,000L RON = 0,1680£ GIP

22:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → GIP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GIP
1 RON → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16960,1715
Düşük0,16640,1664
Ortalama0,16770,1685
Değişim0.34%-2.05%
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1 RON → GIP istatistikleri

RON → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1696, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1677 oldu. RON → GIP kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

RON → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1715, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1685 oldu. RON → GIP kurundaki değişiklik -2.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - GIP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88384,404
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,464
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,917

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Cebelitarık Lirası
1 RON0,16800 GIP
5 RON0,83999 GIP
10 RON1,67997 GIP
20 RON3,35994 GIP
50 RON8,39985 GIP
100 RON16,79970 GIP
250 RON41,99925 GIP
500 RON83,99850 GIP
1000 RON167,99700 GIP
2000 RON335,99400 GIP
5000 RON839,98500 GIP
10000 RON1.679,97000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Rumen Leyi
1 GIP5,95247 RON
5 GIP29,76235 RON
10 GIP59,52470 RON
20 GIP119,04940 RON
50 GIP297,62350 RON
100 GIP595,24700 RON
250 GIP1.488,11750 RON
500 GIP2.976,23500 RON
1000 GIP5.952,47000 RON
2000 GIP11.904,94000 RON
5000 GIP29.762,35000 RON
10000 GIP59.524,70000 RON