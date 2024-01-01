5 Romanya leyinden Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile RON → BMD çevirin

1,000L RON = 0,2130$ BMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BMD
1 RON → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21970,2249
Düşük0,21160,2116
Ortalama0,21630,2204
Değişim-2.53%-4.73%
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1 RON → BMD istatistikleri

RON → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2197, en düşük 0,2116 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2163 oldu. RON → BMD kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

RON → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2249, en düşük 0,2116 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2204 oldu. RON → BMD kurundaki değişiklik -4.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,415
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4190,93689,467
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,23
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,937

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Bermuda Doları
1 RON0,21298 BMD
5 RON1,06490 BMD
10 RON2,12980 BMD
20 RON4,25960 BMD
50 RON10,64900 BMD
100 RON21,29800 BMD
250 RON53,24500 BMD
500 RON106,49000 BMD
1000 RON212,98000 BMD
2000 RON425,96000 BMD
5000 RON1.064,90000 BMD
10000 RON2.129,80000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Rumen Leyi
1 BMD4,69529 RON
5 BMD23,47645 RON
10 BMD46,95290 RON
20 BMD93,90580 RON
50 BMD234,76450 RON
100 BMD469,52900 RON
250 BMD1.173,82250 RON
500 BMD2.347,64500 RON
1000 BMD4.695,29000 RON
2000 BMD9.390,58000 RON
5000 BMD23.476,45000 RON
10000 BMD46.952,90000 RON