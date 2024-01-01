20 Katar riyalinden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → SRD çevirin

1,000QR QAR = 9,747$ SRD

18:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → SRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SRD
1 QAR → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,74669,7466
Düşük8,99857,9042
Ortalama9,38438,6133
Değişim7.89%23.31%
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1 QAR → SRD istatistikleri

QAR → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,7466, en düşük 8,9985 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,3843 oldu. QAR → SRD kurundaki değişiklik 7.89 değerindeydi.

QAR → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,7466, en düşük 7,9042 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,6133 oldu. QAR → SRD kurundaki değişiklik 23.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - SRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2251198,3020,5630,6741.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Surinam Doları
1 QAR9,74661 SRD
5 QAR48,73305 SRD
10 QAR97,46610 SRD
20 QAR194,93220 SRD
50 QAR487,33050 SRD
100 QAR974,66100 SRD
250 QAR2.436,65250 SRD
500 QAR4.873,30500 SRD
1000 QAR9.746,61000 SRD
2000 QAR19.493,22000 SRD
5000 QAR48.733,05000 SRD
10000 QAR97.466,10000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Katar Riyali
1 SRD0,10260 QAR
5 SRD0,51300 QAR
10 SRD1,02600 QAR
20 SRD2,05200 QAR
50 SRD5,13000 QAR
100 SRD10,26000 QAR
250 SRD25,65000 QAR
500 SRD51,30000 QAR
1000 SRD102,60000 QAR
2000 SRD205,20000 QAR
5000 SRD513,00000 QAR
10000 SRD1.026,00000 QAR