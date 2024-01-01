Katar riyalinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile QAR → GMD çevirin

1.000 qar
18.482,20 gmd

1.00000 QAR = 18.48220 GMD

18:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00831.34865278.970.7944390.929151517.651.53527
1 INR0.01204710.01624723.360750.00957060.011193518.28310.0184954
1 CAD0.74148261.54921206.8510.5890620.688951125.311.13838
1 PKR0.003584610.2975530.0048343910.002847760.003330655.440190.00550336

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Katar riyalinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Gambiya Dalaşı
1 QAR18.48220 GMD
5 QAR92.41100 GMD
10 QAR184.82200 GMD
20 QAR369.64400 GMD
50 QAR924.11000 GMD
100 QAR1848.22000 GMD
250 QAR4620.55000 GMD
500 QAR9241.10000 GMD
1000 QAR18482.20000 GMD
2000 QAR36964.40000 GMD
5000 QAR92411.00000 GMD
10000 QAR184822.00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Katar Riyali
1 GMD0.05411 QAR
5 GMD0.27053 QAR
10 GMD0.54106 QAR
20 GMD1.08212 QAR
50 GMD2.70531 QAR
100 GMD5.41061 QAR
250 GMD13.52652 QAR
500 GMD27.05305 QAR
1000 GMD54.10610 QAR
2000 GMD108.21220 QAR
5000 GMD270.53050 QAR
10000 GMD541.06100 QAR