10 Katar riyalinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile QAR → BOB çevirin

1,000QR QAR = 1,902Bs BOB

18:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 QAR → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,90181,9018
Düşük1,89201,8897
Ortalama1,89781,8964
Değişim0.13%0.21%
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1 QAR → BOB istatistikleri

QAR → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9018, en düşük 1,8920 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8978 oldu. QAR → BOB kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

QAR → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9018, en düşük 1,8897 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8964 oldu. QAR → BOB kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2421198,3590,5630,6741.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Çevrim kurları Katar Riyali / Bolivya Bolivyanosu
1 QAR1,90182 BOB
5 QAR9,50910 BOB
10 QAR19,01820 BOB
20 QAR38,03640 BOB
50 QAR95,09100 BOB
100 QAR190,18200 BOB
250 QAR475,45500 BOB
500 QAR950,91000 BOB
1000 QAR1.901,82000 BOB
2000 QAR3.803,64000 BOB
5000 QAR9.509,10000 BOB
10000 QAR19.018,20000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Katar Riyali
1 BOB0,52581 QAR
5 BOB2,62906 QAR
10 BOB5,25811 QAR
20 BOB10,51622 QAR
50 BOB26,29055 QAR
100 BOB52,58110 QAR
250 BOB131,45275 QAR
500 BOB262,90550 QAR
1000 BOB525,81100 QAR
2000 BOB1.051,62200 QAR
5000 BOB2.629,05500 QAR
10000 BOB5.258,11000 QAR