10 bin Paraguay guaranisinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → TTD çevirin

1,000₲ PYG = 0,0008657TT$ TTD

17:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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TTD
1 PYG → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00090,0009
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00090,0009
Değişim1.12%-2.90%
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1 PYG → TTD istatistikleri

PYG → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0009 oldu. PYG → TTD kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

PYG → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. PYG → TTD kurundaki değişiklik -2.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53884,4070,94458,6961,341,4020,79
1 AUD0,65154,8690,61438,1550,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62989,375162,151,4191,4840,836

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Paraguay guaranisinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Trinidad ve Tobago Doları
1 PYG0,00087 TTD
5 PYG0,00433 TTD
10 PYG0,00866 TTD
20 PYG0,01731 TTD
50 PYG0,04329 TTD
100 PYG0,08657 TTD
250 PYG0,21643 TTD
500 PYG0,43287 TTD
1000 PYG0,86574 TTD
2000 PYG1,73148 TTD
5000 PYG4,32870 TTD
10000 PYG8,65739 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Paraguay Guaranisi
1 TTD1.155,08000 PYG
5 TTD5.775,40000 PYG
10 TTD11.550,80000 PYG
20 TTD23.101,60000 PYG
50 TTD57.754,00000 PYG
100 TTD115.508,00000 PYG
250 TTD288.770,00000 PYG
500 TTD577.540,00000 PYG
1000 TTD1.155.080,00000 PYG
2000 TTD2.310.160,00000 PYG
5000 TTD5.775.400,00000 PYG
10000 TTD11.550.800,00000 PYG