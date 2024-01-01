2.000 Paraguay guaranisinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile PYG → SEK çevirin

1,000₲ PYG = 0,001397kr SEK

17:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → SEK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SEK
1 PYG → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00140,0013
Değişim5.17%3.77%
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1 PYG → SEK istatistikleri

PYG → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. PYG → SEK kurundaki değişiklik 5.17 değerindeydi.

PYG → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. PYG → SEK kurundaki değişiklik 3.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53984,4240,94558,7021,341,4020,79
1 AUD0,65154,850,61438,1390,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62989,371162,1421,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / İsveç Kronu
1 PYG0,00140 SEK
5 PYG0,00699 SEK
10 PYG0,01397 SEK
20 PYG0,02794 SEK
50 PYG0,06985 SEK
100 PYG0,13970 SEK
250 PYG0,34926 SEK
500 PYG0,69851 SEK
1000 PYG1,39702 SEK
2000 PYG2,79404 SEK
5000 PYG6,98510 SEK
10000 PYG13,97020 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Paraguay Guaranisi
1 SEK715,80900 PYG
5 SEK3.579,04500 PYG
10 SEK7.158,09000 PYG
20 SEK14.316,18000 PYG
50 SEK35.790,45000 PYG
100 SEK71.580,90000 PYG
250 SEK178.952,25000 PYG
500 SEK357.904,50000 PYG
1000 SEK715.809,00000 PYG
2000 SEK1.431.618,00000 PYG
5000 SEK3.579.045,00000 PYG
10000 SEK7.158.090,00000 PYG