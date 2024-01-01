250 İsveç kronundan Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile SEK → PYG çevirin

250 sek
179.185 pyg

1,000kr SEK = 716,7₲ PYG

17:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → PYG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek719,5110724,9310
Düşük697,9900685,7300
Ortalama710,5486709,1649
Değişim-0.23%3.76%
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1 SEK → PYG istatistikleri

SEK → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 719,5110, en düşük 697,9900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 710,5486 oldu. SEK → PYG kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

SEK → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 724,9310, en düşük 685,7300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 709,1649 oldu. SEK → PYG kurundaki değişiklik 3.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,8410,95583,7931,3863,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95191,4141,5124,291
1 GBP1,2791,17318,75114,016107,2011,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2510,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Paraguay Guaranisi
1 SEK716,74000 PYG
5 SEK3.583,70000 PYG
10 SEK7.167,40000 PYG
20 SEK14.334,80000 PYG
50 SEK35.837,00000 PYG
100 SEK71.674,00000 PYG
250 SEK179.185,00000 PYG
500 SEK358.370,00000 PYG
1000 SEK716.740,00000 PYG
2000 SEK1.433.480,00000 PYG
5000 SEK3.583.700,00000 PYG
10000 SEK7.167.400,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / İsveç Kronu
1 PYG0,00140 SEK
5 PYG0,00698 SEK
10 PYG0,01395 SEK
20 PYG0,02790 SEK
50 PYG0,06976 SEK
100 PYG0,13952 SEK
250 PYG0,34880 SEK
500 PYG0,69761 SEK
1000 PYG1,39521 SEK
2000 PYG2,79042 SEK
5000 PYG6,97605 SEK
10000 PYG13,95210 SEK