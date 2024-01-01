Paraguay guaranisinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile PYG → ARS çevirin

1.000 pyg
114,41 ars

1.00000 PYG = 0.11441 ARS

17:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855081.0762589.3471.45171.653230.9476418.3609
1 GBP1.1694811.25865104.4891.697731.933411.1082521.4727
1 USD0.929150.794502183.0171.348851.53610.8805517.0601
1 INR0.01119230.009570350.012045710.01624790.01850340.01060690.205501

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Arjantin Pesosu
1 PYG0.11441 ARS
5 PYG0.57203 ARS
10 PYG1.14405 ARS
20 PYG2.28810 ARS
50 PYG5.72025 ARS
100 PYG11.44050 ARS
250 PYG28.60125 ARS
500 PYG57.20250 ARS
1000 PYG114.40500 ARS
2000 PYG228.81000 ARS
5000 PYG572.02500 ARS
10000 PYG1144.05000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Paraguay Guaranisi
1 ARS8.74089 PYG
5 ARS43.70445 PYG
10 ARS87.40890 PYG
20 ARS174.81780 PYG
50 ARS437.04450 PYG
100 ARS874.08900 PYG
250 ARS2185.22250 PYG
500 ARS4370.44500 PYG
1000 ARS8740.89000 PYG
2000 ARS17481.78000 PYG
5000 ARS43704.45000 PYG
10000 ARS87408.90000 PYG