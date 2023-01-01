2000 Arjantin pesosundan Paraguay guaranisine
Reel döviz kuru ile ARS → PYG çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Paraguay Guaranisi
|1 ARS
|20.85140 PYG
|5 ARS
|104.25700 PYG
|10 ARS
|208.51400 PYG
|20 ARS
|417.02800 PYG
|50 ARS
|1042.57000 PYG
|100 ARS
|2085.14000 PYG
|250 ARS
|5212.85000 PYG
|500 ARS
|10425.70000 PYG
|1000 ARS
|20851.40000 PYG
|2000 ARS
|41702.80000 PYG
|5000 ARS
|104257.00000 PYG
|10000 ARS
|208514.00000 PYG