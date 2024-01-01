10 bin Paraguay guaranisinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile PYG → ARS çevirin

1,000₲ PYG = 0,1276$ ARS

16:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 PYG → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12810,1281
Düşük0,12330,1233
Ortalama0,12600,1247
Değişim3.12%2.56%
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1 PYG → ARS istatistikleri

PYG → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1281, en düşük 0,1233 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1260 oldu. PYG → ARS kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

PYG → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1281, en düşük 0,1233 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1247 oldu. PYG → ARS kurundaki değişiklik 2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,410,94658,6851,3421,4050,791
1 AUD0,649154,7650,61438,0750,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,217162,0271,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Arjantin Pesosu
1 PYG0,12765 ARS
5 PYG0,63823 ARS
10 PYG1,27645 ARS
20 PYG2,55290 ARS
50 PYG6,38225 ARS
100 PYG12,76450 ARS
250 PYG31,91125 ARS
500 PYG63,82250 ARS
1000 PYG127,64500 ARS
2000 PYG255,29000 ARS
5000 PYG638,22500 ARS
10000 PYG1.276,45000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Paraguay Guaranisi
1 ARS7,83421 PYG
5 ARS39,17105 PYG
10 ARS78,34210 PYG
20 ARS156,68420 PYG
50 ARS391,71050 PYG
100 ARS783,42100 PYG
250 ARS1.958,55250 PYG
500 ARS3.917,10500 PYG
1000 ARS7.834,21000 PYG
2000 ARS15.668,42000 PYG
5000 ARS39.171,05000 PYG
10000 ARS78.342,10000 PYG