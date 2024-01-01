10 bin Polonya zlotisinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile PLN → NIO çevirin

1,000zł PLN = 9,012C$ NIO

14:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NIO
1 PLN → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,29699,6800
Düşük8,95878,9587
Ortalama9,12819,3812
Değişim-3.00%-5.98%
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1 PLN → NIO istatistikleri

PLN → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,2969, en düşük 8,9587 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,1281 oldu. PLN → NIO kurundaki değişiklik -3.00 değerindeydi.

PLN → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,6800, en düşük 8,9587 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,3812 oldu. PLN → NIO kurundaki değişiklik -5.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,410,8851.393,8811,06523,914
1 EUR1,05710,83789,2170,9361.473,2611,69425,276
1 GBP1,2631,1951106,6351,1191.760,8913,97830,211
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5130,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Nikaragua Kordobası
1 PLN9,01232 NIO
5 PLN45,06160 NIO
10 PLN90,12320 NIO
20 PLN180,24640 NIO
50 PLN450,61600 NIO
100 PLN901,23200 NIO
250 PLN2.253,08000 NIO
500 PLN4.506,16000 NIO
1000 PLN9.012,32000 NIO
2000 PLN18.024,64000 NIO
5000 PLN45.061,60000 NIO
10000 PLN90.123,20000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Polonya Zlotisi
1 NIO0,11096 PLN
5 NIO0,55480 PLN
10 NIO1,10959 PLN
20 NIO2,21918 PLN
50 NIO5,54795 PLN
100 NIO11,09590 PLN
250 NIO27,73975 PLN
500 NIO55,47950 PLN
1000 NIO110,95900 PLN
2000 NIO221,91800 PLN
5000 NIO554,79500 PLN
10000 NIO1.109,59000 PLN