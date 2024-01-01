50 Polonya zlotisinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile PLN → MGA çevirin

1,000zł PLN = 1.134Ar MGA

14:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 PLN → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.159,48001.194,9200
Düşük1.124,74001.124,7400
Ortalama1.142,79331.163,3173
Değişim-2.18%-4.57%
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1 PLN → MGA istatistikleri

PLN → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.159,4800, en düşük 1.124,7400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.142,7933 oldu. PLN → MGA kurundaki değişiklik -2.18 değerindeydi.

PLN → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.194,9200, en düşük 1.124,7400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.163,3173 oldu. PLN → MGA kurundaki değişiklik -4.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4160,8861.394,7611,07723,927
1 EUR1,05710,83789,1890,9361.473,6311,70325,28
1 GBP1,2621,1951106,571,1181.760,8113,98430,207
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5230,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Madagaskar Ariarisi
1 PLN1.134,10000 MGA
5 PLN5.670,50000 MGA
10 PLN11.341,00000 MGA
20 PLN22.682,00000 MGA
50 PLN56.705,00000 MGA
100 PLN113.410,00000 MGA
250 PLN283.525,00000 MGA
500 PLN567.050,00000 MGA
1000 PLN1.134.100,00000 MGA
2000 PLN2.268.200,00000 MGA
5000 PLN5.670.500,00000 MGA
10000 PLN11.341.000,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Polonya Zlotisi
1 MGA0,00088 PLN
5 MGA0,00441 PLN
10 MGA0,00882 PLN
20 MGA0,01764 PLN
50 MGA0,04409 PLN
100 MGA0,08818 PLN
250 MGA0,22044 PLN
500 MGA0,44088 PLN
1000 MGA0,88176 PLN
2000 MGA1,76352 PLN
5000 MGA4,40879 PLN
10000 MGA8,81758 PLN